ABD Dışişleri Bakanı: Kimyasal saldırıya Rusya'nın başarısızlığı yol açtı

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Rusya'nın Suriye'deki "kimyasal saldırıyı" engellemekte yetersiz kaldığını söyledi.

Tillerson Rusya'nın, Suriye'deki kimyasal silahların imha edilmesini garanti altına aldığını ancak saldırının ardından bunu başaramadığının ortaya çıktığını belirtti.

CBS televizyon kanalına bir röportaj veren Tillerson, Rusya'nın kimyasal silah saldırısının bir parçası olduğuna dair herhangi bir bulguya rastlanmadığını ifade etse de "İster göz yummuş olsunlar, ister Suriye hükümeti tarafından oyuna getirilmiş olsunlar, sonuçta bir şey ortada. Rusya uluslararası topluma verdiği sözü tutamadı" dedi.

Tillerson, Rusya'nın bu başarısızlığının masum çocukların ölümüne yol açtığını da ifade etti.

Suriye'nin muhaliflere kimyasal silahla saldırdığı iddiasının ardından ABD, Suriye'deki Şayrat Hava Üssü'ne 59 adet Tomahawk füzesi ile saldırı düzenlemişti.

Suriye kimyasal silah kullandığı iddialarını yalanlarken Rusya da ABD'nin kimyasal saldırı düzenlendiğine yönelik hiçbir kanıt sunamadığını belirtti.

Suriye, muhaliflerin elindeki bir kimyasal silah üretim tesisini vurduğunu savunuyor.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Rusya'yı eleştirirken bu ülkenin uluslararası topluma verdiği sözleri tutamadığını ifade etti.

Rex Tillerson'un bu hafta Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov ile buluşması bekleniyor.