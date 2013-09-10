ABD Dışişleri Bakanı Kerry: Uzun süre bekleyemeyiz

Rusya'nın Suriye'nin elindeki kimyasal silahlarını uluslararası denetime açma ve silahların imhası planı ile ilgili olarak ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, "Uzun süre bekleyemeyiz" dedi.

hurriyet.comtr'de yayımlanan habere göre Suriye, Rusya ve tüm dünyaya kimyasal silah konusunda ABD'yi oyalama çabalarının karşılıksız kalacağı uyarısında bulunan Kerry'nin Suriye'ye olası bir müdahale konusunda Temsilciler Meclisi Silahlı Kuvvetler Komitesi'nde bugün yaptığı konuşmasından satır başları:

- Esad rejimi bir seçim yaptı ve biz bir cevap vermeliyiz.

- İran, Suriye konusunda bizi izliyor. Eğer tepki vermezsek, ABD'nin kararsız olduğunu düşünecekler.

- Obama'nın önceliği her zaman diplomasiydi. Halen öyle.

- Suriye'deki çatışma İsrail, Ürdün ve Lübnan'ı tehdit ediyor.

Rusya önermiş, Suriye kabul etmişti

İlk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Barack Obama arasında G20 zirvesinde görüşüldüğü ortaya çıkan Suriye'nin elindeki kimyasal silahların uluslararası denetime açılması teklifini, Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün resmen Suriyeli mevkidaşı Velid Muallim'e iletmişti. Şam rejimi de teklifi bugün kabul ettiğini açıklamıştı. Teklifle ilgili olarak dün Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu "kozmetik" ifadesini kullanmış ve "Esad'ın bundan sonraki katliamlarına yeşil ışık yakılmış olur" demişti.