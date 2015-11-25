ABD Dışişleri Bakanı Kerry, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile görüştü

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergei Lavrov Türkiye'nin Suriye sınırında bir Rus savaş uçağını düşürmesi ile ilgili olarak bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Alınan bilgiye göre, Lavrov, Kerry'e Türkiye'nin hareketinin Moskova ve Washington arasındaki uçuş güvenliği momerandumuna yönelik 'ağır ihlal' olduğunu ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kerry, Rus mevkidaşına dün meydana gelen olaydaki can kaybı nedeniyle taziyelerini iletti.

Açıklamada, "Kerry, sükunet ve ilerleyen günlerde Türk ve Rus yetkililer arasında diyalog çağrısı yaptı. Kerry, ayrıca, iki tarafın da bu olayın iki ülke arasında veya Suriye'de gerilimi tırmandırmasına izin vermemesine duyulan ihtiyacı vurguladı" denildi.



Kerry'nin Suriye'deki soruna diplomatik çözüm bulunması yönündeki ilerlemenin önemine dikkat çektiği de ifade edildi.

Bununla birlikte iki bakan, Suriye krizinin politik çözüm sürecinin başlatılması konusunda görüşmelerin devam ettirilmesini ele aldı. Bakanlık Lavrov ve Kerry’nin görüşmede ayrıca Ukrayna’nın Kırım’ın elektriğini kesmesi konusunu da görüştükleri belirtildi.

'Jeopolitik oyunlara son verin'

Ayrıca Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov ABD'nin Suriye üzerine Rusya'ya uyguladığı yaptırımlarını anlayamadığını söyledi. ABD'ye jeopolitik oyunları bırakıp, terör karşıtı koalisyona odaklanması konusunda uyardı. Kerry ise yaşanan olayın her iki ülke için de tansiyonu yükseltmesine izin vermemesi gerektiğini belirtti. Ryabkov 'Şu açıktır ki bu ilişkilerde yeni karışık bir andır' ifadelerini kullandı. ABD aralarında Beşar Esad'a destek sağladığı öne sürülen Rus Bankası dahil 10 kuruma yaptırım uygulama kararı almıştı.

Lavrov Mogherini ile görüştü

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov AB Dış Politika ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ile Suriye sınırında düşürülen Rus uçağına ilişkin görüştüğü bildirildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada AB temsilcisinin talebiyle gerçekleşen görüşmede Mogherini’nin, uçağın düşürülmesi ile ilgili baş sağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Açıklamada “Mogherini Rus Su-24 uçağının düşürülmesinden dolayı baş sağlığı dileklerini iletti. Görüşme sırasında taraflar yaşanan olay çerçevesinde terörle mücadele ve Suriye çözümüne ilişkin görüşlerini aktardı.” denildi.