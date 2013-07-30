ABD Dışişleri Bakanı Kerry: İsrail-Filistin Statü müzakereleri 2 hafta içinde başlayacak



Washington'da başlayan İsrail-Filistin barış müzakerelerinin ikinci gününde taraflar, ABD Dışişleri Bakanlığı'nda bir araya geldi. Müzakerelerde, İsrail'i Adalet Bakanı ve Başmüzakereci Tzipi Livni ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun danışmanı İzak Molcho; Filistin'i Başmüzakereci Saib Erekat ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın danışmanı Muhammed Ştayyeh temsil etti.

Toplantıların ardından ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Livni ve Erekat ile basın toplantısı düzenledi.

Bu noktaya gelebilmenin çok zaman ve çalışma sonucu gerçekleştiğini belirten Kerry, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a cesaretli liderliklerinden dolayı teşekkür etti ve ülkelerindeki siyasi koşullara karşın bu zorlu seçimleri yaptıkları için takdirlerini iletti.

Kerry, "Bu yolun zor bir yol olduğunu biliyorum. Güçlü şüphecilik hiç yok olmuyor ama bugün yan yana duran Livni ve Erekat gibi yetenekli ve saygı duyulan müzakereciler ve onların uzmanlığı, çabaları ve bağlılıklarıyla, o noktaya (barışa) ulaşabileceğimize ikna oldum" dedi.

Yapıcı ve olumlu bir görüşme geçirdiklerini ifade eden Kerry, tarafların temasta kalmayı ve ana konularda devam eden ve anlamlı müzakereleri sürdürmeyi kararlaştırdığını bildirdi.

Kerry, "Resmi nihai statü müzakelerine başlamak için iki hafta içinde İsrail veya Filistin'de bir araya gelecekler. Taraflar, tüm nihai statü konularının, tüm ana meselelerin ve tüm diğer konuların müzakere masasında olacağı konusunda mutabık kaldılar" dedi.

Tüm konuların uzlaşmayı çözmek gibi "tek bir basit amaç için masada kalacağını" bildiren Kerry, ayrıca, nihai statü anlaşmasını önümüzdeki 9 ay içinde başarmayı hedeflediklerini söyledi.