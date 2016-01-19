ABD Dışişleri Bakanı Kerry: İran'a çok ama çok kızdım

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, İran'ın alıkoyduğu 10 ABD askerinin yakalanma görüntülerini yayınlamasına çok kızgın olduğunu ve askerlerin serbest bırakılması ile nükleer anlaşma arasında bir bağ olmadığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, CNN televizyonunun canlı yayınına katılarak, İran tarafından alıkonulan ve iki ülke arasındaki diplomatik görüşmeler sonucunda 24 saat içinde serbest bırakılan ABD askerleri ile ilgili açıklama yaptı.

Söz konusu görüntülerin yayınlanmasına tepki gösterdiğini ifade eden Kerry, "O görüntülerin yayınlanmasına çok ama çok kızmıştım" dedi.



Konuyu hemen İranlı yetkililerle görüştüğünü anlatan Kerry, olayın sorumlusu olarak İran Dışişleri Bakanlığını veya hükümetini değil, orada görev yapan 'devrim muhafızlarını' gördüğünü kaydetti.

Bundan birkaç yıl önce bu tür bir olay gerçekleşse İran'da kimi arayacaklarını bilemediklerini ifade eden Kerry, "nükleer anlaşma çerçevesinde açtıkları bu diplomatik yol olmasa" askerlerin bu kadar kolay serbest kalamayacaklarını vurguladı.

Dışişleri Bakanı Kerry, İran'la nükleer anlaşma ile yakalanan Amerikan askerlerinin serbest bırakılması arasında ise bir bağ olmadığını, nükleer anlaşmanın çok daha uzun soluklu bir çabanın ürünü olduğunu kaydetti.

Öte yandan ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), yaptığı açıklamayla salı günü meydana gelen olayla ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma çerçevesinde, Kuveyt'ten Bahreyn'e giden iki ABD botunun rotasından çıkıp İran sularına girmesine tam olarak neyin sebep olduğunun araştırıldığı belirtildi.

İlk veriler ışığında botlardan birinin mekanik bir sorundan dolayı durduğu ve beraber seyahat eden diğer botun da aynı şekilde durduğu, bu esnada botların İran sularına girmiş bulundukları, ancak personelin bu durumun farkında olup olmadığının bilinmediği kaydedildi.

Önce silahlı iki İran botunun, daha sonra silahlı iki İran teknesinin daha olay mahalline geldiğinin belirtildiği açıklamada, askerler arasında sözlü iletişim kurulduğu ve herhangi bir silahlı olayın yaşanmadığı ifade edildi.

Geçen salı günü İran, kendi deniz sahasına girdikleri gerekçesiyle yakaladığı 10 ABD askerinin elleri arkadan bağlı görüntülerini yayınlamıştı. Yakalanan askerler 24 saat içinde bırakılmış olmasına rağmen yayınlanan görüntüler uluslararası kamuoyunda çok tartışılmıştı.