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Dünya
Deutsche Welle

ABD Dışişleri Bakanı Kerry Hiroşima'yı ziyaret etti

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, Japonya'da, Hiroşima'ya atılan atom bombasının kurbanlarını anma törenlerine katıldı. Kerry, bugüne kadar Hiroşima'daki törenlerde bulunan en üst düzey ABD'li yetkili oldu.

11 Nisan 2016 21:39


G7 Dışişleri Bakanları Zirvesi için Japonya'ya gelen John Kerry, Barış Anıtı Parkı'ndaki anma törenine katılıp müzeyi ziyaret etti. Kerry'e Almanya Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier ile Japon, Fransız, İngiliz ve Kanadalı mevkidaşları ve AB Dış İlişkiler Ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini de eşlik etti.

Obama da ziyaret edecek mi?

John Kerry, gazetecilere yaptığı açıklamada, "çok duygulandığını, herkesin Hiroşima'yı ziyaret etmesi gerektiğini" söyledi. Kerry, anıtı bir gün bir ABD Başkanının da ziyaret etmesi umudunu dile getiren Kerry, Obama'nın bu ziyareti yapıp yapamayacağını bilmediğini kaydetti.

ABD Başkanı Barack Obama'nın da katıldığı G7 liderler zirvesi 26 – 27 Mayıs tarihlerinde Tokyo – Osaka arasındaki Ise-Shima bölgesinde yapılacak. Obama'nın Japonya ziyareti sırasında Hiroşima'ya da uğrayıp uğramayacağı belirsizliğini koruyor. Bu konuda yapılmış henüz resmi bir açıklama bulunmuyor.

Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan bombalar

Kerry, müzenin ziyaretçi defterine yazdığı mesajda, "Bu anıt, sadece nükleer silah tehdidini sonlandırma zorunluluğumuzu değil, aynı zamanda kendimizi tüm savaşlardan kaçınmaya adamamız gerektiğini de acı bir şekilde hatırlatıyor" görüşünü dile getirdi.

Japonya, nükleer saldırıya uğrayan tek ülke olarak tarihe geçti. 1945 yılının ağustos ayında ABD tarafından Hiroşima ve Nagazaki'ye atılan atom bombaları Japonya'nın teslim olmasıyla sonuçlandı. Hiroşima'ya atılan bomba 140 bin, Nagazaki'ye atılan ise 74 bin kişinin canına mal oldu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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