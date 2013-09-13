ABD Dışişleri Bakanı Kerry: Cenevre görüşmeleri şu ana dek 'yapıcı' geçti

Rus ve ABD Dışişleri Bakanları'nın yetkililerinin Suriye’deki kimyasal silahların uluslararası denetime açılmasına ilişkin öneriyi ele aldıkları kritik görüşmelere devam ederken, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, müzakereleri 'yapıcı' diye tanımladı. Kerry ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un bugünkü görüşmelerine BM ve Arap Birliği'nin Suriye Özel Temsilcisi Lakhdar Brahimi de katıldı.

BBC'nin haberine göre, Brahimi'yle birlikte yapılan görüşmede, kimyasal silahların deneteminden öte, genel olarak Suriye'de barış ele alındı. Kerry ve Lavrov'un kimyasal silahların denetimiyle ilgili görüşmelerinin haftasonuna sarkabileceği belirtiliyor.

Cenevre'deki görüşmeleri izleyen BBC Muhabiri Paul Adams, bakanların görüşmeleri olumlu tanımlamasına karşın, aşmaları gereken büyük engeller olduğunu söyledi.

Brahimi'yle yapılan görüşmeden sonra kısa bir basın toplantısı düzenleyen John Kerry, bu ay New York'ta yapılacak BM Genel Kurulu toplantılarında yeniden biraraya geleceklerini ve uzun süredir ertelenen İkinci Cenevre Konferansı'nın tarihini belirlemeye çalışacaklarını belirtti.

Kerry: New York'ta başarı, Cenevre'ye bağlı

Lavrov'la şu ana dek yaptığı görüşmelerin 'yapıcı' geçtiğini belirten Kerry, buna karşın New York'ta ilerleme sağlanmasının, Cenevre'deki görüşmelerde kimyasal silahlar konusunda 'önümüzdeki saatlerde, günlerde başarı kazanma potansiyeline' bağlı olduğunu vurguladı.

ABD ve Rusya'nın 'müzakereler yoluyla çözüme derinden bağlı' olduğunu vurgulayan Kerry, hem kendisinin, hem de Lavrov'un 'bunu gerçekleştirmek adına ortak bir zemin bulmak için çok çalıştığını' vurguladı.

Lavrov da, 'daha uzun vadeli bir amaç' olan Suriye'de barış konusunu görüşmekten memnun olduğunu ve şimdi Suriye'nin Uluslararası Kimyasal Silahlar Sözleşmesi'ne imza atmasıyla 'sorunun, çabuk, profesyonelce ve pratik bir şekilde çözülmesi adına bir yol haritası çizmek gerektiğini' söyledi.

Bu arada Suriyeli muhalifler, Beşar Esad yönetiminin kimyasal silahlardan vazgeçmesinin ölümleri durdurmayacağını belirtti.

Özgür Suriye Ordusu Sözcüsü Luay Mukdad, rejim güçlerinin elinde hala çok fazla konvansiyonel silah olduğunu vurguladı ve Esad'ın Rusya'nın yardımıyla "zaman kazanmaya çalıştığını" savundu.

Öte yandan, Şangay İşbirliği Örgütü zirvesi için Kırgızistan'da buluşan Suriye'nin en önemli müttefikleri Çin, Rusya ve İran'ın liderleri Şam'ın kimyasal silahların kullanımını ve üretimini yasaklayan uluslararası sözleşmeye imza atma kararını memnuniyetle karşıladıklarını bildirdi.



Putin: Esad'ın niyeti ciddi



Rusya lideri Vladimir Putin, Suriye'nin kararının 'ülkedeki krizin çözümünde önemli bir adım' diye tanımladı ve Esad'ın 'bu yolu takip etmeye ciddi anlamda niyetli olduğunu gösterdiğini' söyledi.

Cenevre'deki görüşmelerde uzlaşma sağlanırsa, ABD silahsızlanma süreci konusunda bir BM Güvenlik Konseyi Kararı çıkartılmasını umuyor.

Ancak Rusya, askeri müdahale tehdidi bulunan ya da Şam'daki kimyasal saldırıdan Suriye hükümeti güçlerini sorumlu tutan hiçbir BM kararını kabul etmeyeceğini söylüyor.

Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un üç aşamada uygulanması öngörülen planında şu maddeler yer alıyor;

-Suriye, kimyasal silahların üretimini ve kullanımını yasaklayan uluslararası sözleşmeye taraf olacak.

-Suriye kimyasal silah stoklarının yerlerini ve silah programının detaylarını açıklayacak.

-Uzmanlar, alınabilecek ayrıntılı önlemleri belirleyecek.