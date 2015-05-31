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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Kerry bisikletten düştü

İsviçre'de bir bisiklet kazası geçiren Kerry'nin bacağında bir yaralanma bulunduğu belirtiliyor

31 Mayıs 2015 17:25

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry Fransa’nın Scionizer kentinde, İsviçre sınırının 40 kilometre Güneydoğusunda bisiklet kazası geçirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan John Kirby’nin açıklamasına göre Bakanın bilinci açık fakat bacağında bir yaralanma var. Bölgeye çok sayıda acil yardım ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Kerry, helikopterle İsviçre’nin Cenova kentindeki HUG Hastanesinde götürülerek burada tedavi altına alındı. Kerry’nin hastanede ne kadar kalacağı ve durumu hakkında net bir bilgi bulunmuyor.

DHA’da yer alan habere göre, Kerry Cenova’da İran Dışişleri Bakanıyla Nükleer silahlanma konusunu görüşmek üzere bulunuyordu. Kerry’nin buradan bu akşam İspanya Kralı ve başbakanıyla görüşmek üzere Madrid’e geçmesi planlanıyordu. Daha sonra ise IŞİD konusunu görüşmek üzere Paris’teki uluslararası konferansa katılması bekleniyordu.

Kerry diplomatik ziyaretlerinde sıklıkla bisiklete binmeyi tercih ediyor ve uçağında bisikletini yanında götürüyor.

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