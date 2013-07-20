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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Kerry: Barış müzakereleri için anlaşmaya varıldı

ABD Dışişleri Bakanı Kerry, İsrail ve Filistin arasında barış müzakerelerinin yeniden başlaması adına anlaşmaya varıldığını ancak resmiyet kazanma sürecinin hala devam ettiğini belirtti

20 Temmuz 2013 02:52

 İsrail ve Filistin arasındaki barış müzakereleri çerçevesindeki temaslarını tamamladıktan sonra Ürdün'e dönen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, başkent Amman'daki Queen Alia Uluslararası Havaalanı'nda basın açıklaması yaptı.

Açıklamasında anlaşmanın detayları hakkında bilgi vermeyen Kerry, "Barış müzakerelerinin yeniden başlaması adına iki taraf arasında anlaşmaya vardık. Ancak anlaşmanın resmiyet kazanma süreci hala devam ediyor" ifadesini kullandı.

Kerry, barış müzakereleri çalışmaları çerçevesinde Ürdün'e yeniden gelebileceğini belirtti.

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