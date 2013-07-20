ABD Dışişleri Bakanı Kerry: Barış müzakereleri için anlaşmaya varıldı

İsrail ve Filistin arasındaki barış müzakereleri çerçevesindeki temaslarını tamamladıktan sonra Ürdün'e dönen ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, başkent Amman'daki Queen Alia Uluslararası Havaalanı'nda basın açıklaması yaptı.

Açıklamasında anlaşmanın detayları hakkında bilgi vermeyen Kerry, "Barış müzakerelerinin yeniden başlaması adına iki taraf arasında anlaşmaya vardık. Ancak anlaşmanın resmiyet kazanma süreci hala devam ediyor" ifadesini kullandı.

Kerry, barış müzakereleri çalışmaları çerçevesinde Ürdün'e yeniden gelebileceğini belirtti.