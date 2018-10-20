ABD Dışişleri Bakanı: Kaşıkçı'nın ölümünde Suudi Arabistan suçlu ise tepkimiz kapsamlı olacak

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girmesinin ardından kendisinden bir daha haber alınamayan gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünde Suudi Arabistan suçlu ise ABD'nin tepkisinin kapsamlı olacağını söyledi.

Amerikan’ın Sesi Radyosu’na açıklamalarda bulunan Pompeo, Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu’nda öldürülmesine ilişkin "Elbette biz bu konuda geniş yelpazedeki potansiyel yanıtlarımızı değerlendireceğiz ancak yapılması gereken önemli şeyin gerçeklerin ortaya çıkması olduğunu düşünüyorum." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump da konuya ilişkin yaptığı açıklamada "Kaşıkçı kesinlikle ölmüşe benziyor, bunun sonuçları ağır olacak" ifadelerini kullanmıştı.