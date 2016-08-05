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ABD Dışişleri Bakanı John Kerry 24 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek

Kerry'nin ziyaretinde gündem konusu Fetullah Gülen'in iadesi olacak

05 Ağustos 2016 14:52

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin 24 Ağustos'ta Türkiye'ye geleceğini söyledi.Kerry'nin Türkiye'de temaslarındaki gündemi Fetullah Gülen'in iadesi olacak.

Hürriyet'e konuşan diplomatik kaynaklar Türkiye’yi ziyaret edecek ismin ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden veya Dışişleri Bakanı Kerry olabileceğini söylemişti. 

Ankara’ya gelen, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar’la görüşmesinin yanı sıra darbecilerin bombaladığı TBMM’yi ziyaret edip Başbakan Binali Yıldırım tarafından kabul edilen ABD Genelkurmay Başkanı General Joseph Dunford, temasları sırasında Gülen’e dair Türk yaklaşımını Washington yönetimine ileteceği sözü verdiğini söylemişti.

aşbakan Binali Yıldırım, bu ay sonunda ABD’den Türkiye’ye üst düzeyde bir ziyaret olacağını söylemişti. Kerry’nin ziyaretinin 21 Ağustos ya da sonrasında bir tarihte gerçekleşmesi bekleniyor. Türkiye ve ABD arasında, Gülen’in iadesi konusunda halihazırda görüşmeler yapılıyor.

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