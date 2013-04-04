ABD Dışişleri Bakanı John Kerry 2 ayda 2. kez Türkiye'de

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, 2 ay sonra tekrar Türkiye'ye geliyor. Kerry'nin bölge turu çerçevesinde Türkiye'de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşmesinin ardından İsrail'de Başbakan Binyamin Netanyahu, Ramallah'ta da Mahmoud Abbas ile görüşecek.

Bölge turu kapsamında Türkiye’ye gelecek olan Kerry’nin Davutoğlu ile pazar günü İstanbul’da bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmede, Ortadoğu barış süreci, Türkiye-İsrail ilişkileri, Suriye, Irak ve Kıbrıs’taki gelişmelerin ele alınması öngörülüyor.

Erdoğan Obama ile 16 Mayıs'ta görüşecek

Başbakan Tayyip Erdoğan, 16-18 Mayıs tarihleri arasında Amerika'da olacak.

Başbakanlık kaynakları, Erdoğan'ın ziyaretine kadar İsrail'in üzerine düşen adımları atmaması halinde "arabulucu" konumundaki Barack Obama ile söz konusu durum paylaşılacak.



Erdoğan'ın Washington ziyaretinde Suriye de önemli bir diğer konu başlığı olacak.

Başbakan'ın Suriye konusunda daha hassas olunmasını ve Beşar Esad rejimi üzerindeki baskının artırılmasını istemesi bekleniyor.

Ayrıca çözüm süreci, Irak'taki gelişmeler ve Türkiye ile ABD arasındaki işbirliği de masadaki diğer konu başlıkları.