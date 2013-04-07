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ABD Dışişleri Bakanı İstanbul'da

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, özel uçakla saat 03.10'da İstanbul'a geldi. Kerry'i, Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Türk ve Amerikalı yetkililer karşıladı

07 Nisan 2013 14:52

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry, gece saatlerinde İstanbul' a geldi. Kerry, bugün İstanbul'da Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile bir araya gelecek.
 
ABD Dışişleri Bakanı, Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile bir araya gelecek.

Görüşmelerde ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alınacak. En önemli gündem maddesinin Suriye olması bekleniyor.

Türkiye-İsrail yakınlaşması ve Irak'taki gelişmeler de görüşülecek konular arasında.

Kerry'in İsrail-Filistin çözüm süreciyle ilgili de Başbakan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nu bilgilendirmesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun ise, mevkidaşıyla Kıbrıs'la ilgili yazdığı mektubu görüşeceği belirtiliyor.

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