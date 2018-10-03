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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı: İran'la 1955 tarihli dostluk anlaşmasını iptal ediyoruz

"İran Uluslararası Adalet Divanı'nı siyasi amaçlarına alet ediyor"

03 Ekim 2018 21:26

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Uluslararası Adalet Divanı'nın İran'a yönelik yaptırımlarla ilgili aldığı tedbir kararının ardından ABD ile İran arasındaki dostluk anlaşmasını sonlandıracaklarını belirtti.

TIKLAYIN - Uluslararası Adalet Divanından 'İran yaptırımları' kararı

Uluslararası Adalet Divanı'nın ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarıyla ilgili olarak tedbir kararı almasına ABD'den ilk tepki geldi.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, tedbir kararının nedeni olarak gösterilen 1955'te iki ülke arasında imzalanan İran-ABD Dostluk Anlaşması'nı sonlandıracaklarını duyurdu.

Pompeo, İran'ın Irak'ta ABD için bir tehdit olduğunu ifade ederken, "İran Uluslararası Adalet Divanı’nı siyasi amaçlarına alet ediyor" dedi.

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