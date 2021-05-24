ABD Dışişleri Bakanı: Gazze'deki insani durumla ilgileneceğiz

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Biden yönetiminin Gazze'deki "çok ciddi insani durumla" ilgileneceğine dair söz verdi.

Blinken, 11 gün sonunda varılan ateşkesinde hafta sonunda da bozulmamasının ardından hem İsrail hem de Filistin için "eşit güvenlik önlemleri arayacaklarını" söyledi.

11 gün boyunca süren hava saldırılarında Gazze'de 66'sı çocuk 240'tan fazla insan öldürüldü.

ABC News'a konuk olan Blinken, ABD'nin yol değişikliği yapıp "daha pozitif bir şey inşa etmesi gerektiğini" söylerken iki devletli çözümü desteklediklerini bir kez daha vurguladı.

Blinken, "Bu durum şimdi, Gazze'deki çok ciddi insani durum ile ilgilenmemizle başlamalı. Sonra orayı tekrar inşaya başlamalıyız, Yıkılanları tekrar yükseltmeliyiz" diye konuştu.

ABD'li bakan, "İki taraftakilerin de hayatında ciddi iyileşmeler yapabilmemiz için iki tarafla da temas kurmalıyız. Böylece İsrailliler de Filistinliler de eşit güvenlik, barış ve onur önlemleriyle yaşayabilir" dedi ve ekledi:

"Filistinlilerin de umutlu ve fırsatları olduğunu hissetmesi; İsrailliler gibi güvenlik altında yaşayabilmeleri çok önemli. Eşit önlemler alınmalı"



Geçen hafta Beyaz Saray'da açıklamalarda bulunan Biden, Batı destekli Filistin Ulusal Yönetimi'ne "büyük bir yardım paketi" sağlanacağına dair söz vermiş; böylece yapılan desteğin Hamas'ın tekrar cephaneliğini doldurması için kullanılamayacağını ifade etmişti.