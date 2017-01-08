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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı: Esad'ı müzakereye zorlamak için IŞİD'in güçlenişini izledik

WikiLeaks ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin ses kaydını sızdırdı

08 Ocak 2017 01:18

ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin 22 Eylül'de New York'ta Suriyeli muhalifler ve bazı batılı diplomatlarla gerçekleştirdiği yaklaşık 40 dakikalık toplantının ses kaydı sızdırıldı. WikiLeaks tarafından sızdırılan kayıtta Kerry, IŞİD’in yükselişini fark ettiklerini ancak bunun Suriye'de Esad rejimi üzerinde baskı kuracağını düşündükleri için müdahale etmediklerini söyledi.

Kerry, toplantıda şu ifadeleri kullandı:

"Rusya devreye girdi, çünkü IŞİD güçleniyordu. IŞİD’in Şam'a yürüme olasılığı tehdit ediciydi. İşte Rusya bu yüzden devreye girdi. Çünkü bir DEAŞ hükümeti istemiyorlardı ve Esad'ı desteklediler. Ve bunun (IŞİD’in) büyüdüğünü biliyorduk. İzliyorduk. IŞİD’in güçlendiğini gördük. Ve Esad'ın tehdit altında olduğunu düşündük. Esad'ı muhtemelen müzakere masasına oturtabiliriz diye düşündük. Ama Esad masaya oturmak yerine Putin'in desteğini aldı."

 

 

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