-ABD DIŞİŞLERİ BAKANI CLINTON PAKİSTAN'DA İSLAMABAD (A.A) - 19.07.2010 - Pakistan'da bulunan ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, ABD ile Pakistan arasında imzalanan terörle mücadele, enerji, su, tarım, eğitim ve sağlık anlaşmalarıyla, iki ülke arasında kalıcı ortaklığın temellerinin atıldığını söyledi. Clinton, temasları kapsamında Pakistan Devlet Başkanı Asıf Ali Zerdari, Başbakan Yusuf Rıza Gilani ve Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi ile biraraya geldi. Hillary Clinton'ın temasları sırasında, iki ülke arasında terörle mücadele, enerji, su, tarım, eğitim ve sağlık konularında bir dizi anlaşma imzalandı. Pakistanlı meslektaşı Kureyşi ile ortak basın toplantısı düzenleyen Clinton, bu anlaşmalarla Pakistan ile ABD arasında "kalıcı ortaklığın temellerini attıklarını" kaydetti. Teröre karşı iki ülkenin birlikte mücadele ettiğini belirten Clinton, Pakistan kamuoyunda oluşan Amerikan karşıtı düşüncelerin ve yanlış algıların düzeltilmesi gerektiğini de söyledi. Terörizm karşısında ABD'nin stratejik müttefiki İslamabad ile ülkesi arasında uzun vadeli bir ortaklığın temellerini atmaya katkıda bulunacak birçok sivil yardım projelerini de açıklayan Dışişleri Bakanı Clinton, bu projelerden 170 milyon Pakistanlı'nın yararlanacağını ifade etti. Hillary Clinton, ABD'nin finanse edeceği bu projeler arasında hidroelektrik santralleri, içme ve sulama ile tarım tesislerinin yanı sıra sağlık merkezlerinin kurulması ve özel sektöre destek gibi ortak projelerin bulunduğunu belirtti. Clinton, Pakistan temaslarını tamamladıktan sonra, Kabil uluslararası konferansına katılmak üzere 20 Temmuzda Afganistan'a gidecek.