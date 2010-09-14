-ABD DIŞİŞLERİ BAKANI CLINTON MISIR'DA ŞARM EL ŞEYH (A.A) - 14.09.2010 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, İsrail ve Filistinlileri 2 Eylülde ABD'de başlayan doğrudan görüşmelerin dinamiğini korumak için karşılıklı jest yapmaya davet etti. İsraillilerle Filistinlilerin Mısır'ın Şarm El Şeyh kentinde yapacağı ikinci tur görüşmelere katılmak üzere kente gelen Clinton, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın görüşmesinde hazır bulunacak. Clinton, kente gelirken uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Barack Obama'nın Yahudi yerleşim birimi inşaatının dondurulması sürecini 10 ay uzatma çağrısını hatırlattı ve süresi 26 Eylülde dolan moratoryumu kastederek, ''Moratoryumun uzatılması gerektiğini düşünüyoruz'' dedi. Clinton'ın Şarm El Şeyh'ten sonra Kudüs'e geçmesi bekleniyor.