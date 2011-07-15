T24 LogoT24 Logo
Gündem

ABD DIŞİŞLERİ BAKANI CLINTON İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A)

15 Temmuz 2011 10:23

-ABD DIŞİŞLERİ BAKANI CLINTON İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, özel uçakla İstanbul'a geldi. Clinton'ı Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda yetkililer karşıladı. Hillary Clinton, İstanbul Çırağan Sarayı'nda bugün yapılacak dördüncü ''Libya Temas Grubu'' toplantısına katılacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 32 ülke, 7 uluslararası kuruluş ve Libya Ulusal Geçiş Konseyi temsilcilerinden oluşan ve toplam 40 heyetin katılacağı toplantıya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) eşbaşkanlığında 32 ülkeden heyetler katılıyor. Bu ülkelerden 18'i dışişleri bakanı düzeyinde temsil edilecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24