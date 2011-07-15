-ABD DIŞİŞLERİ BAKANI CLINTON İSTANBUL'DA İSTANBUL (A.A) - 15.07.2011 - ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton, özel uçakla İstanbul'a geldi. Clinton'ı Atatürk Havalimanı VIP Salonu'nda yetkililer karşıladı. Hillary Clinton, İstanbul Çırağan Sarayı'nda bugün yapılacak dördüncü ''Libya Temas Grubu'' toplantısına katılacak. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 32 ülke, 7 uluslararası kuruluş ve Libya Ulusal Geçiş Konseyi temsilcilerinden oluşan ve toplam 40 heyetin katılacağı toplantıya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) eşbaşkanlığında 32 ülkeden heyetler katılıyor. Bu ülkelerden 18'i dışişleri bakanı düzeyinde temsil edilecek.