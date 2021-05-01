ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ukrayna'yı ziyaret edecek

ABD ile Rusya arasındaki Ukrayna krizi sürerken, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, 5-6 Mayıs tarihlerinde Kiev'i ziyaret edeceğini açıkladı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Blinken'in ziyaretinde güvenlik ve enerji konularını ele alacaklarını belirtti.

Ukrayna basınına konuşan Bakan Kuleba, öncelikli konunun güvenlik olduğunu, enerji alanında da pek çok önemli konunun görüşüleceğini kaydetti.

ABD Dışişleri Bakanı'nın Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı Philip Reeker, dün yaptığı açıklamada Washington'un Ukrayna ile NATO üyeliği kriterlerini karşılamasını sağlaması için birlikte çalışacağını ifade etmişti.

Bölgede gerilim artmıştı

Rusya, 6 Nisan'da Rus ordusunun savaşa hazırlık durumuna ilişkin denetimlere başlandığını, çeşitli bölgelerde taktik tatbikatlar yapılacağını duyurmuştu. Bunun ardından Rusya'nın Kırım ve Ukrayna sınırında askeri yığınak yaptığı bildirilmiş, gönderilen Rus askeri sayısının 100 binden fazla olduğu belirtilmişti.

Rusya Savunma Bakanlığı, 22 Nisan'da ülkenin güney ve batı askeri bölgelerindeki birliklerin tatbikatlarının sona erdiğini ve askerlerin geri çekileceğini açıklamıştı.

ABD yönetimi, gerilimin ilk gününden itibaren Kiev ile yakın temas halinde olmuş ve bu ülkeye açık desteğini ortaya koymuştu.