ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Ukrayna bu savaşı kazanabilir; ABD'nin hedefi Moskova'daki rejimi değiştirmek değil

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'nın Rusya'nın başlattığı savaşı kazanabileceğine inandığını söyledi.

BBC'ye konuşan Blinken, savaşın en kadar süreceğinden emin olmadığını ancak Ukrayna'nın kaybetmesinin kaçınılmaz olmadığını düşündüğünü belirtti.

Blinken, "Eğer Moskova bir şekilde hükümeti devirip kendi kukla rejimini kurmak istiyorsa 45 milyon Ukraynalı bunu öyle ya da böyle reddedecektir" dedi.

"Savaşın şimdiden Putin'in beklediği gibi gitmiyor olabileceğini" belirten Blinken, Ukrayna halkının direnişinin Rusya ordusunun Ukrayna topraklarında ilerleyişini yavaşlattığına dikkat çekti.

Ukrayna'daki işgali sonlandırmak için Moskova'da bir rejim değişikliğine sebep olmayı hedeflemediklerini söylene Blinken, "Amacımız bu değil. Bu bize kalmış bir şey değil. Onlara kimin liderlik edeceğine Rus halkı karar vermeli" dedi.

Blinken, "Ukrayna'nın kazanabileceğine ikna oldunuz mu?" sorusuna da yanıt olarak, "Zaman içinde kesinlikle kazanabilirler" dedi.