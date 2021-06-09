ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Türkiye, pek çok açıdan bir NATO müttefiği gibi davranmıyor

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Senato'daki oturumda soruları yanıtlarken "Türkiye NATO müttefiği gibi davranmıyor" ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD Senatosu'ndaki Dış İlişkiler Komisyonu'nda Dışişleri Bakanlığı bütçesiyle ilgili oturumda senatörlerin sorularını yanıtladı. Demokrat Senatör Bob Menendez'in Türkiye'yle ilgili sorusuna yanıt veren Blinken "Türkiye'yle farklılıklarımız sır değil. Pek çok açıdan Türkiye, bir NATO müttefiğinin olması gibi davranmıyor" dedi.

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yapacağı görüşmede fikir ayrılıklarının konuşulacağını söyledi.