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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Trump dönemi getirilen yasağı kaldırıyor: Büyükelçiliklere LGBTİ+ bayrağı asılabilecek

23 Nisan 2021 21:55

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın, ABD'nin yurt dışındaki diplomatik temsilcilik binalarında ABD bayrağının yanı sıra LGBTİ+ bayrağının asılabilmesine olanak tanıyan bir izin belgesi imzaladığı bildirildi.

Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun getirdiği yasak geri çekiliyor. Foreign Policy'nin haberine göre, dünyanın çeşitli noktalarındaki ABD Büyükelçiliklerine ve konsolosluklarına gönderilen bildirgede, Blinken'in diplomatlara 17 Mayıs'a kadar 'Onur bayrağı' olarak bilinen LGBTİ+ bayrağını ABD bayrağının yanında göndere çekebilecekleri konusunda yetki verdiği bildirildi.

Homofobi, transfobi ve bifobiye karşı uluslararası gün olarak bilinen 17 Mayıs öncesindeki hafta, 'Onur Haftası' olarak anılıyor.

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