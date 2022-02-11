ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Rusya, Ukrayna'yı her an işgal edebilir

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ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna'da kalan tüm ABD vatandaşlarına ülkeyi terk etme çağrısı yapmasının ardından ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken da Rusya'nın Ukrayna'yı "her an işgal edebileceğini" söyledi.

AFP'nin aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Rusya'nın Ukrayna'yı, Çin'deki Kış Olimpiyatları sürerken dahi, "her an" işgal edebileceğini söyledi.

Pekin'de Kış Olimpiyatları başlamadan önce analistler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik gerilimde bir sonraki adımı Olimpiyatlar sürdüğü sırada atmayacağına ilişkin öngörülerde bulunuyordu.

NBC News'a konuşan Joe Biden da dün "ABD vatandaşları ülkeden hemen şimdi ayrılmalı. Dünyanın en büyük ordularından biriyle uğraşıyoruz. Bu çok farklı bir durum ve işler çok çabuk çılgınlaşabilir" ifadelerini kullanmıştı.

Rusya, ülkenin Ukrayna sınırının yakınına 100 binden fazla asker yığmış durumda. Moskova, hala bir işgal hazırlığında olduğu iddialarını reddediyor.

Öte yandan Rusya, Ukrayna'nın kuzey komşusu Belarus'ta askeri tatbikatlara başladı. Putin askerlerin 20 Şubat'ta Belarus'tan çıkacağını söylese de bazı uzmanlar Moskova'nın Ukrayna'ya kuzeyden de saldırabilmek için eski Sovyet cumhuriyetini kullanabileceğini düşünüyor