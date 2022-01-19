ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Putin, Ukrayna'yı işgal etme emri verirse bu çok kısa sürede hayata geçirilebilir

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı asker yığınağı sayesinde Devlet Başkanı Vladimir Putin'in fazla bir hazırlık yapmasına gerek kalmadan işgal emri verebileceğini ve bu emri kısa sürede hayata geçirebileceğini ifade etti.

Batı'da Rusya'nın Ukrayna'yı işgal edeceğine dair endişeler artarken Blinken, Kiev'e gitti.

Kiev'deki ABD Büyükelçiliği'nde diplomatlara konuşan Blinken, bu cuma Cenevre'de Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la yapacağı görüşmede Moskova'nın Ukrayna krizi konusunda "barış ve diplomasi yolunda" kalmasını umduğunu söyledi.

"Çok kısa sürede sınırdaki askeri varlıklarını artırabilmek için hazırlıklı olduklarını biliyoruz" diyen Blinken, "Bu sebeple Devlet Başkan Putin, öncesinde fazla bir hazırlık yapmalarına gerek kalmadan Ukrayna'ya yönelik agresif hamleler yapma kapasitesine sahip" diye konuştu.

Rusya ve Batı ülkeleri arasında geçen hafta yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedilememişti.

Kiev, Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edildiği 2014 yılından bu yana ülkenin Rusya sınırındaki iki bölgede ayrılıkçılarla savaşıyor. Savaş boyunca 13 bin kişi hayatını kaybetti.

Kiev, Rusya'nın ayrılıkçılara askeri destek sağladığını ifade ederken Moskova bu iddiaları reddediyor.

Öte yandan Kiev ve Batı ülkeleri, Rusya'nın sınırda yaklaşık 100 bin asker topladığını ve Ukrayna'yı işgale hazırlandığını iddia ediyor.

Rusya bu hafta, Ukrayna'nın kuzeyinde bulunan Belarus'a da "askeri tatbikat için" asker taşıdı.