ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Putin'in son iki günde yaptığı rahatsız edici konuşmalar, Ukrayna'yı Rusya'dan aşağı gördüğünü gösteriyor

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in son iki günde yaptığı konuşmaları "rahatsız edici" olarak nitelendirdi ve bu konuşmaların "Ukrayna'yı Rusya'dan aşağı gördüğünü" gösterdiğini ifade etti.

Ukraynalı mevkidaşı Dmitro Kuleba ile Washington'da bir basın toplantısı düzenleyen Blinken, "Rusya hamlelerini daha da agresifleştirirse ABD ve müttefikleri daha da ağır yaptırımlar uygulayacaktır" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Mevcut durum, Avrupa güvenliğinin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana karşı karşıya kaldığı en büyük tehdittir" dedi. Blinken, "Artık Putin'in niyetinin başından beri Ukrayna'yı işgal etmek; onu ve onun halkını kontrol etmek ve Ukrayna demokrasisini yok etmek olduğunu biliyoruz" ifadelerini kullandı.

Blinken, Moskova'nın Ukrayna'nın doğusundaki ayrılıkçı yapıları tanımasının ardından Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile olan görüşmesini iptal ettiğini bildirdi. ABD'nin baş diplomatı, "Rusya'nın işgali artık başlıyor olduğuna göre onunla görüşmemin bir anlamı yok" dedi.

"ABD ve müttefikleri diplomasiye her zaman açıktır" diyen Blinken, "Ancak bunun için Moskova'nın diplomasi konusunda ciddi olduğunu göstermesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Blinken, "Moskova'nın yaklaşımı değişirse ABD temas kurmaya hazırdır" dedi.