T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: NATO müttefikleri Afganistan'dan birlikte çekilecek

14 Nisan 2021 12:58

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "NATO müttefiklerinin Afganistan'dan çekilme vakti geldi" dedi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararını açıklamasının ardından NATO karargâhında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken "Bugün, NATO Genel Sekreteri'yle birlikte müttefiklerimizle başından beri oluşturduğumuz prensip üzerinde çalışmak için buradayım: Birlikte girdik, birlikte uyum sağladık, birlikte çıkıyoruz"

ABD'nin birliklerini Afganistan'dan güvenli şekilde çekme konusunda NATO müttefikleriyle işbirliği yapacağını söyleyen Blinken, "NATO müttefiklerinin Afganistan'dan çekilme vakti geldi" dedi. 

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini 11 Eylül 2021 itibarıyla çekeceği öne sürülmüştü. 

abddışişleribakanafganistançekilmebidenyönetim
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24