ABD Dışişleri Bakanı Blinken: NATO müttefikleri Afganistan'dan birlikte çekilecek

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, "NATO müttefiklerinin Afganistan'dan çekilme vakti geldi" dedi.

Reuters'ın aktardığı habere göre, ABD'nin Afganistan'dan çekilme kararını açıklamasının ardından NATO karargâhında konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken "Bugün, NATO Genel Sekreteri'yle birlikte müttefiklerimizle başından beri oluşturduğumuz prensip üzerinde çalışmak için buradayım: Birlikte girdik, birlikte uyum sağladık, birlikte çıkıyoruz"

ABD'nin birliklerini Afganistan'dan güvenli şekilde çekme konusunda NATO müttefikleriyle işbirliği yapacağını söyleyen Blinken, "NATO müttefiklerinin Afganistan'dan çekilme vakti geldi" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin, Afganistan'daki tüm Amerikan askerlerini 11 Eylül 2021 itibarıyla çekeceği öne sürülmüştü.