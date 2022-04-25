ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Kiev ziyareti sonrası konuştu: Rusya, savaştaki amaçlarında başarısız oluyor

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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Kiev’e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’yle yaptığı görüşme sonrası açıklamalarında “Rusya, savaştaki amaçlarında başarısız oluyor” dedi.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile birlikte Rusya’nın başlattığı savaşın ardından ilk kez Ukrayna’ya giden ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Polonya-Ukrayna sınırında Ukrayna lideri Zelenski’yle görüşmesinin detaylarını paylaştı.

Yaptıkları ziyaretle ABD’nin Ukrayna hükûmeti ve halkına yönelik desteğini direkt olarak gösterme şansı bulduklarını söyleyen Blinken “Başkan Zelenski, Başkan Joe Biden’ın liderliği, Amerikan halkının inanılmaz desteğine yönelik minnettarlığını dile getirdi. Bunun karşılığında biz de onun liderliğine ve Rusya saldırılarını geri püskürtme, dik durma konusunda Ukraynalıların cesaretine ilişkin derin hayranlığımızı dile getirdik.” Dedi.

Blinken, görüşmede savaşın ikinci ayında, bundan sonrasına dair görüşlerinide paylaştıklarını anlattı. Blinken, Rusya’nın saldırılarını sürdürdüğü, ölümlerin artmaya devam ettiğini belirterek “Ukraynalılar direniyor. Güçlü duruyorlar. Bunu, dünyanın dört bir yanından koordine ettiğimiz destekle gerçekleştiriyorlar. Ortaya koyduğumuz strateji, Ukrayna’ya dev destek, Rusya’ya yönelik dev baskı, 30’dan fazla ülkenin iş birliği gerçek sonuçlarını gösteriyor. Rusya’nın savaş amaçlarına gelindiğinde, başarısız olduklarını, Ukrayna’nın başardığını görüyoruz” dedi.