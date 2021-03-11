ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Kıbrıs'ta iki bölgeli ve iki toplumlu federasyon çözümünü destekliyoruz

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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Kıbrıs'ın iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon olarak tekrar bileşmesini istediklerini söyledi.

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi'nde konuşan ve soruları yanıtlayan Blinken, Biden'ın mevcut görevine gelmeden önce senatörken ve başkan yardımcısı olarak görev yaparken de Kıbrıs konusuna yakın olduğunu ifade eden Blinken, bu konuyu yönetim olarak çok ciddiye aldıklarını söyledi.

Temsilciler Meclisi üyesi David Cicilline'ın sorusuna verdiği cevapla Ankara'nın "çift devletli sistem" görüşüne karşı olduklarının sinyallerini veren Blinken, "Kıbrıs'ı iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon olarak tekrar bileştirecek bir çözümü güçlü bir şekilde destekliyoruz" dedi.

Blinken, bu sonuca doğru ilerlenmesi için sürece destek olacaklarını ve adada kritik rol oynadığını düşündükleri Birleşmiş Milletler'e destek vereceklerini söyledi. Bakan, ABD diplomasisinin Kıbrıs sorununun çözümünde doğrudan rol alacağını ifade etti.

Doğu Akdeniz açıklamaları

Doğu Akdeniz konusuna da değinen Blinken, "Türkiye'nin hava sahası ihlali gibi uluslararası hukuku ve NATO taahhütlerini ihlal eden hamlelerini eleştirdik" derken sürecin son zamanlarda daha olumlu yönde ilerlediğini dile getirdi.

ABD Dışişleri Bakanı, "Enerji ve kıta sahanlığı konusundaki anlaşmazlıkların barışçıl ve diplomatik bir şekilde çözülmesi gerektiğini düşünüyoruz; ordu yoluyla değil, kesinlikle provokatif hamlelerle de değil" dedi.

Blinken, "Bence geçen haftalarda gördüğümüz olumlu gelişmelerden biri Türkiye'nin Avrupa Birliği'yle temas halinde olmasıyla tansiyonun ciddi oranda düşmesi oldu. Diğerleri de süreci üretken bir şekilde ilerletmeye çalışıyor. Biz bu durumu destekliyoruz; işlerin bu yönde ilerlemesine yardım etmek için destek vereceğiz" diye konuştu.