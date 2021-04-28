ABD Dışişleri Bakanı Blinken'den 'soykırım' ve S-400 açıklaması

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Başkan Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesinin sürpriz olarak değerlendirilmemesi gerektiğini söyledi. Blinken ayrıca, "Rus S-400 hava savunma sistemleri ABD'nin güvenliğini tehdit ediyor. Türkiye ve bütün ABD müttefiklerinin Rus savunma sistemlerinden kaçınmaları çok önemli" açıklamasında bulundu.

Reuters'ın aktardığı habere göre Blinken, Rus silah sistemleri almaya devam eden ülkelerin daha fazla yaptırımla karşılaşabileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Joe Biden ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinin iyi geçtiğini söyleyen Blinken, Biden'ın "Ermeni soykırımı" ifadesini kullanmasının kimseyi şaşırtmaması gerektiğini, bu konudaki görüşlerinin başkan olmadan önce de bilindiğini ekledi.