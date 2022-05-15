ABD Dışişleri Bakanı Blinken'dan Türkiye açıklaması: Çavuşoğlu ile görüştüm fikir birliğine varacağımıza inanıyorum

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Blinken, "Çavuşoğlu ile görüştüm fikir birliğine varacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Blinken, NATO dışişleri bakanlarının Berlin'de bir araya gelmesinden sonra gazetecilere verdiği demeçte şu ifadeyi kullandı;

"ABD, ittifaka resmen başvurmayı seçerlerse İsveç veya Finlandiya'nın NATO uygulamasını güçlü bir şekilde destekleyecektir."

Çavuşoğlu, dün NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde, İsveç ve Finlandiya için "Bu iki ülke PKK ve YPG'ye açık bir şekilde destek vermektedir. Bunlar terör örgütüdür" demişti