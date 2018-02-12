ABD Dışişleri Bakanı Ankara'ya geliyor: Gündem, 'insan hakları' ve Afrin'de 'itidal' çağrısı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı'nın başlamasının ardından Washington ile Ankara arasında birbiri ardına açıklamalar gelmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson perşembe günü Ankara'ya gelecek. Ortadoğu turu düzenleyecek Tillerson'un öncesinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile düzenleyeceği bilgilendirme toplantısında gündemin, 'insan hakları' ve Afrin'de 'itidal' çağrısı olacağı ifade edildi. ABD’nin söylemlerinde ‘IŞİD’e odaklanın’ mesajı vermesinin beklendiği kaydedildi.

Cumhuriyet'ten Duygu Güvenç'in haberine göre Tillerson ve Çavuşoğlu bu hafta iki defa buluşacak. İki bakan ilk olarak Kuveyt’te iki bakan IŞİD karşıtı koalisyon toplantısında aynı masa etrafında oturacak. Toplantının gündeminde ise öncelikle IŞİD’den temizlenen alanlardaki kazanımların kuvvetlendirilmesi ve bu bölgelerde istikrar sağlanması yer alıyor.

IŞİD’e karşı mücadele için koalisyon ülkeleri arasında ‘istihbarat, kolluk kuvvetleri arasında işbirliği’ alanlarında atılması gereken adımlarla ilgili bir de bildiri kabul edilecek. Dışişleri bakanlarının yanı sıra Savunma Bakanları da NATO toplantısında görüşecek, ancak yüz yüze kritik görüşmeler Ankara’da yapılacak. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson perşembe günü Ankara’ya gelecek. Tillerson’ın kritik görüşmesi cuma sabahı Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile olacak.

Uzun vadede anlaştılar

ABD Başkanı Donald Trump ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki telefon görüşmesinin ardından yaşanan gerilimi çözmek için devrede olan iki isim ise kritik ziyaret öncesinde Ankara’da buluştu. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Korgeneral H. R. McMaster’i ağırladı. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan bilgilendirmede, uzun vadede stratejik ilişkinin süreceği açıklandı.

Tillerson’ın Ortadoğu turu öncesinde bir bilgilendirme düzenleyen iki ABD’li yetkilinin brifinginde ise ikili ilişkilerde önceliğin ‘insan hakları’ olacağı duyuruldu. Yetkili “İnsan hakları ve vatandaşlarımızın tutukluluğu ile yerel çalışanlarımızın durumu, ikili ilişkiler paketindeki ilk konu olacak ve bunda geri adım olmayacak” dedi. Tillerson’ın gündeminde, ABD vatandaşı olan ve tutuklu bulunan Papaz Brunson ve NASA pilotu Serkan Göle ile ilgili tepkilerin yanı sıra konsolosluk çalışanları ile ilgili devam eden soruşturma sürecinin de olması bekleniyor. Bu çerçevede ABD’nin beklentisi bu kişilerin serbest bırakılması.

"IŞİD’e odaklanın"

ABD’li yetkililer görüşmelerinin ‘zorlu’ olmasını beklerken, Tillerson’ın “Afrin operasyonunda ve Kuzey Suriye’de itidalli olunması ve asıl hedef olan IŞİD’e odaklanılması” mesajını vermesi bekleniyor. ABD özellikle Afrin konusunda iki ülkenin bir an önce sonuca ulaşmasını istiyor.