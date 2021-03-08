ABD Dışişleri Bakanı, Afganistan ve Taliban temsilcilerinin gelecek haftalarda Türkiye'de bir araya gelmesi için çağrıda bulundu

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Afganistan'da durma noktasına gelen barış görüşmelerinin tekrar başlatılması için bir plan sundu. Blinken, görüşmelerin bir ayağının Türkiye'de gerçekleşmesini teklif etti.

Blinken, Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani'ye gönderdiği mektupta hükûmet ve Taliban temsilcilerinin gelecek haftalarda Türkiye'de bir araya gelmesi için çağrıda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanı, Başkan Joe Biden'ın ülkede bulunan 2 bin 500 askerin tamamını Trump yönetiminin müzakere ettiği üzere 1 Mayıs'ta çekmeyi planladığını ifade etti. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan bir açıklamada bu kararın kesin olmadığı ve bütün seçeneklerin masada olduğu bildirildi.

Blinken mektubunda aynı zamanda Birleşmiş Milletler'in ev sahipliğinde yapılacak ve iki tarafın yanı sıra Rusya, Çin, Pakistan, İran, Hindistan ve ABD'den diplomatların da katılacağı bir konferans düzenlenmesi teklifinde bulundu. Blinken bu görüşmede, ''Afganistan'da barışa destek vermenin ortak bir yolunun bulunmasının müzakere edileceğini'' yazdı.