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Dünya

ABD Dışişleri Bakanı açıkladı; Katar için talep listesi hazırlanıyor

"Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikler, Mısır ve Bahreyn tarafından koordine edilen bir talep listesinin hazırlandığını anlıyoruz"

22 Haziran 2017 01:06

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Katar'a sunulmak üzere Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Bahreyn tarafından koordine edilen bir talep listesinin hazırlandığını söyledi.

ABD Dışişleri Bakanı Tillerson, Katar ve bazı Arap ülkeleri arasında yaşanan krizle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Tillerson, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Körfez ülkeleri arasında devam eden anlaşmazlık bağlamında Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikler, Mısır ve Bahreyn tarafından koordine edilen bir talep listesinin hazırlandığını anlıyoruz. Umuyoruz ki bu liste mantıklı ve üzerinde harekete geçmeye müsaittir ve kısa zaman içinde Katar'a sunulur. Kuveyt'in arabuluculuk çabalarını da destekliyor ve bu konunun çözüme kavuşturulmasını bekliyoruz."

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn, Mısır ve Yemen, 5 Haziran'da Katar'la tüm diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu. Ülkelerinin hava sahasını Katar'a kapatan Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn, Katarlı diplomatların 48 saat içinde ülkelerinden ayrılmasını istemişti. Suudi Arabistan, ayrıca Katar'ın tek kara sınırını da kapatmıştı. Katar ise "amacı devlete zarar vermek ve tamamı uydurma olan bir iftira kampanyasına maruz kalındığını" ifade etmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta, Katar'ın terörizmi en üst seviyede desteklediğini savunmuş, Dışişleri Bakanı Tillerson ise, Katar'a uygulanan yaptırımların gevşetilmesini istemişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert ise dünkü basın brifinginde, Körfez ülkelerinin Katar hakkındaki endişelerini henüz detaylandırmadıkları için ABD'nin "şaşırdığını" belirterek, "Amaç gerçekten terörizm mi?" açıklamasını yapmıştı.

 

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