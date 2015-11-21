ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı: Koalisyon tek başına yeterli değil, Rusya da dikkate alınmalı

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Antony Blinken, Viyana'da alınan kararlar doğrultusunda Suriye'deki siyasi geçiş süreci başlasa da 2017'de IŞİD'in hâlâ sahada olabileceğini, bu konuda Rusya'nın da dikkate alınması gerektiğini söyledi. Blinken, "IŞİD'le mücadelede koalisyonun gücü tek başına yeterli değil" dedi.

Al Jazeera’de yer alan habere göre; Antony Blinken, Atlantik Konseyi Zirvesi'nin son gününde bir konuşma yaptı. Dünyanın en karmaşık döneminden geçtiğini söyleyen Blinken, 1 Ocak'a kadar Suriye'de rejim ve muhalefetin bir araya gelmesi için çalıştıklarını ifade etti.

13 Kasım'daki son Viyana toplantısında verilen kararlar doğrultusunda 6 aylık bir geçiş hükümetinin ardından sonraki 18 ay içerisinde ateşkesin sağlanması ve ülkede seçimlere gidilmesi için çabaladıklarını hatırlattı.

Esed'in geleceğiyle ilgili farklı görüşlerin hâkim olduğunu ancak sürecin daha iyi bir noktaya ulaştığını söyleyen Blinken, “Seçimlerin öngörüldüğü 2017'de IŞİD ortadan kalkmış olacak mı?” sorusunu şöyle yanıtladı:

"Bunun ideali şöyle: eğer siyasi geçişi tamamlayabilirsek, o zaman bu geçiş dönemi elbette ulus çapında ateşkes ortamında olmalı. DAEŞ konusunda bir şey diyemeyiz, koalisyon gücü tek başına yeterli değil. Rusya'yı da dikkate almamız gerekir. Rusya sadece rejim karşıtı güçlere odaklanmamalı. Tüm bunları başarabilirsek DAEŞ'i yenmemiz çok daha kolay olur.”

"Seçimleri yapmaya karar verdiğimiz dönemde hâlâ DAEŞ olabilir” diyen Blinken, “Ama geçiş dönemi başarılı olursa DAEŞ'i çok daha rahat izole ederiz, çok daha küçük bir bölgeye sıkıştırabiliriz ve önemi kalmamış olur" diye ekledi.

45 ülkenin de yasalarını güncelleyerek yabancı savaşçılarla daha etkin mücadele başlattığını söyleyen Blinken, “Türkiye de bölgedeki en önemli ortaklarımızdan. Şüphelileri izlemek ve tutuklamakta önemli aşamalar gerçekleştirdi" diye konuştu.

Konferansın ardından Blinken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Ali Rıza Alaboyun'la kısaca görüştü.