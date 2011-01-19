-ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI KIBRIS'A GİDİYOR WASHINGTON (A.A) - 19.01.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu Bakan yardımcısı Philip Gordon, 19-21 Ocak 2011 tarihlerinde Kıbrıs'ı ziyaret edecek. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gordon'un Lefkoşe'deki temasları çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ve danışmanlarıyla ile görüşeceği belirtildi. Gordon'un ayrıca, adadaki BM Genel Sekreterinin Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer ile biraraya geleceği kaydedildi.