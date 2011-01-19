T24 LogoT24 Logo
Dünya

ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI KIBRIS'A GİDİYOR WASHINGTON (A.A)

19 Ocak 2011 10:31

-ABD DIŞİŞLERİ BAKAN YARDIMCISI KIBRIS'A GİDİYOR WASHINGTON (A.A) - 19.01.2011 - ABD Dışişleri Bakanlığının Avrupa ve Avrasya işlerinden sorumlu Bakan yardımcısı Philip Gordon, 19-21 Ocak 2011 tarihlerinde Kıbrıs'ı ziyaret edecek. ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gordon'un Lefkoşe'deki temasları çerçevesinde KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas ve danışmanlarıyla ile görüşeceği belirtildi. Gordon'un ayrıca, adadaki BM Genel Sekreterinin Kıbrıs özel danışmanı Alexander Downer ile biraraya geleceği kaydedildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24