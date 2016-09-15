ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı: IŞİD uyuyan hücrelere dönüşebilir

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Tony Blinken, Irak'ta IŞİD'in kontrol ettiği toprakların yüzde 50'sinin geri alındığını söyledi. Blinken, Irak'ın tüm toprakları kurtarıldıktan sonra IŞİD'in uyuyan hücrelere dönüşebileceği öngörüsünde bulundu.

Irak ziyareti sırasında ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği binasında basın toplantısı düzenleyen Blinken, "2 yıl önce Bağdat ve Erbil IŞİD tehdidi altındaydı. Ancak şimdi koalisyon güçlerinin Irak güçleriyle ortak mücadelesi sayesinde bu örgütün kontrol ettiği toprakların yüzde 50'si geri alınmış durumda." dedi.



Irak'ta IŞİD saldırıları sonucu yerinden edilen iç göçmenlerin 1 milyonunun kurtarılan evlerine geri döndüğünü aktaran Tony Blinken, ülkesinin Irak'a insani alanda 181 milyon dolar yardımda bulunacağını ve böylece bu ülkeye 2014'ten beri yaptıkları yardımın 1 milyar doları bulacağını ifade etti.



Musul'u IŞİD'ten kurtarma operasyonu sırasında kent merkezi ve civarında yaşayan 1 milyondan fazla kişinin iç göçmen durumuna düşeceğini söyleyen Blinken, "IŞİD yeniliyor ve tüm çabalar Musul operasyonuna odaklanıyor. Irak'ın tüm toprakları kurtarıldıktan sonra IŞİD uyuyan hücrelere dönüşebilir." değerlendirmesinde bulundu.



ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Blinken, 'birleşik, federal bir Irak'ı destekleyeceklerini de sözlerine ekleyerek, Irak'ta istikrarın sağlanması için merkeziyetçilikten uzak yerelleşmenin uygulanmasının önemli olduğuna işaret etti.



Resmi temasları çerçevesinde Irak Başbakanı Haydar el-İbadi ve Meclis Başkanı Selim el-Cuburi ile görüşen Tony Blinken'in, Bağdat temaslarının ardından Erbil'e geçerek Kürt yetkililerle de görüşmesi bekleniyor.