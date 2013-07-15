ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Burns Mısır'da

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns, Mısır'da hükümeti kurmakla görevlendirilen Hazım Biblavi ile görüştü. Biblavi'nin Burns'ü Bakanlar Kurulu ofisinde kabul ettiği görüşmede, ABD'nin Kahire Büyükelçisi Anne Patterson'un da hazır bulunduğu belirtildi.

Mısır Bakanlar Kurulu'ndan yapılan yazılı açıklamada, Biblavi-Burns görüşmesinde Mısır'daki son durum, geçiş sürecinde izlenecek yol haritası gibi konuların yanı sıra uluslararası ve bölgesel gelişmelerin de gündeme geldiği kaydedildi.

Öte yandan diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Burns görüşmede, ABD'nin Mısır'da halkın ihtiyaçlarına cevap veren sivil bir devlet kurulmasını ümit ettiğini dile getirdi.

Biblavi'nin de Burns'e, yetkin bir hükümet kurmanın mevcut yönetimin öncelikleri arasında bulunduğunu, bakanların belirlenmesinin bunun bir göstergesi olduğunu söylediği ifade edildi.

Burns, Mansur görüşmesi

Başkent Kahire'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda gerçekleşen görüşmeye, ABD'nin Kahire Büyükelçisi Anne Patterson ve Mansur'un siyaset danışmanı Mustafa Hicazi de katıldı. Görüşmenin ardından açıklama yapılmadı.

Sisi ile de görüştü

Mısır Savunma Bakanı Abdulfettah el-Sisi, ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı William Burns ile de bir araya geldi.

Mısır ordu sözcüsü Albay Ahmed Muhammed Ali, yaptığı açıklamada, başkent Kahire'nin doğusundaki Savunma Bakanlığı binasında gerçekleşen Sisi ve Burns'un görüşmesinde, Mısır'da yaşanan gelişmeler ve iki ülke arasındaki ilişkiler ile işbirliği yönlerinin geliştirilmesi konularının ele alındığını belirtti.

Açıklamada, Mısır Silahlı Kuvvetleri'nden üst düzey askeri yetkililerin katıldığı görüşmede, ABD'nin Kahire Büyükelçisi Anne Patterson'un da hazır bulunduğu kaydedildi.