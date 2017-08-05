ABD Dışişleri: Anlaşmadan çekilmemize rağmen, iklim görüşmelerine katılacağız

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Paris İklim Anlaşması'ndan çekilmiş olmasına rağmen, Washington'ın iklim görüşmelerine katılmaya devam edeceği duyuruldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Birleşik Devletler, ABD'nin çıkarlarını korumak ve gelecekteki politika seçeneklerinin yönetime açık kalabilmesi amacıyla uluslararası iklim değişikliği görüşmelerine katılmaya devam edecek" ifadeleri yer aldı.

Açıklamada ayrıca, 'söz konusu katılımın, Paris Anlaşması'nın uygulanmasına ilişkin rehberlikle ilgili devam eden müzakereleri de kapsayacağı' kaydedildi.

ABD Başkanı Donald Trump haziran ayında, iklim değişikliğini önlemek için geçen yıl yürürlüğe giren Paris İklim Anlaşması'ndan ABD'yi geri çekme kararı vermişti. Seçim kampanyasında sık sık eleştirdiği temel konulardan biri olan iklim değişikliği konusunda Trump, "Paris Antlaşması, iklim değişikliği mücadeleyle değil, diğer ülkerin ABD'ye karşı ekonomik avantaj kazanmasıyla ilgili bir anlaşma" diyerek, "Paris'i değil, Pittsburgh halkını temsil etmek üzere seçildim" şeklinde konuşmuştu.