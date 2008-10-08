ABD, ’dışardaki para’yı çağırdı

ABD, bu kararla, ülke dışındaki kaynakları döndürmeyi hedefledi. AB Maliye Bakanları da, mevduat sigortası sınırını 20 bin Euro’dan 50 bin Euro’ya çıkarma kararı aldı.ABD’nin Dahili Vergi Servisi de (IRS) şirketlerin yurtdışından ülkeye götürecekleri mevduatları yüzde 35’lik gelir vergisinden muaf tutma kararı aldı. ABD’nin son kararıyla birlikte krize karşı global birlik çabaları ’Para anavatanına dönsün’ tartışmasına dönüştü. Almanya Başbakanı Angela Merkel de, mevduata tam güvence kararı nedeniyle Avrupa’nın diğer ülkelerinin liderleri tarafından birlik kararını zedelediği gerekçesiyler eleştiri yağmuruna tutuldu. Bu eleştirilerin ardından İzlanda, İsveç ve Fransa da tam garanti sinyalleri verdi. Bu ortamda, AB Maliye Bakanları, mevduat sigortası sınırını 20 bin Euro’dan 50 bin Euro’ya çıkardı.İrlanda’nın mevduata tam güvence kararını açıklamasının ardından özellikle İngiltere’de büyüyen tepkiler, Almanya’nın aynı kararı almasıyla birlikte tüm Avrupa’da yayıldı. İngiltere Başbakanı Gordon Brown bu tepkileri dile getirmek ve mevduat garantisinin hatlarını belirgin hale getirmek için dün Almanya Başbakanı Merkel’i aradı. Merkel de, "Bu karar Avrupa’daki rekabet kuralarına zarar vermeyecek. Sadece bireylerin hesaplarına garanti verdiğimiz için herhangi bir sorun yaratmayacak" diye savundu.Bunun ardından ABD Dahili Vergi Servisi IRS de vergi kanunlarını rahatlatarak özellikle şirketlerin ülke dışındaki parasını ABD’ye çekmek için harekete geçti. Dışarıdaki mevduatlarını ABD’ye getiren bankalardan yüzde 35 gelir vergisi almayacaklarını açıklayan IRS bu yolla kısa vadeli borçlanma konusunda sorun yaşayan kurumların parasını daha ucuz yoldan ülke içine çekmeyi hedefliyor. IRS yılda 2 kez 30 gün olan yurtdışı şubelerden gelen borçlanma sınırını da yılda 3 kez ve 60’ar güne çıkardı. ABD’de Kongre 2004 yılında şirketlere 1 kereliğine yurtdışındaki mevduatlarını ülkeye taşımaları için vergi avantajı sağlamıştı. IRS’in tanıdığı yüzde 5.25’lik bu vergi oranı sonucunda şirketler ABD’ye 362 milyar dolar taşımıştı.Finans piyasalarındaki küresel krize karşı ortak tavır oluşturmak üzere Lüksemburg’da biraraya gelen 27 AB ülkesinin Maliye Bakanları, bankalardaki mevduat sigortasını minimum 20 bin Euro’dan 50 bin Euro’ya çıkardı. AB dönem başkanlığını yürüten Fransa’nın Maliye Bakanı Christine Lagarde, Avrupa’nın finansal krizle mücadele etmek için birlikte ve koordineli bir şekilde çalışmaya hazır olduğunu belirterek, "Finansal sistemimizin birliği ve istikrarını sağlamak ve bu hedefe ulaşmak için gerekli bütün kararları almak konusunda anlaştık" dedi.Fransa Merkez Bankası Başkanı Christian Noyer, Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile dün mevduata sınırsız garantiyi görüştü. Görüşmenin ardından Sarkozy, Fransa’da hiçbir mevduat sahibinin tek bir kuruşunun bile krizde yok olmayacağını söyledi. Noyeer, "Hükümet bunun için ne gerekiyorsa yapacak. Gerekiyorsa 70 bin Euro olan mevduat garantimizi yükseltebiliriz" dedi. Aynı zamanda Avrupa Merkez Bankası Yönetim Kurulu Üyesi de olan Fransa Merkez Bankası Başkanı Christian Noyer, Europe 1 radyosuna yaptığı açıklamada, bankalarının sağlam durumda olduğunu herkesin anlaması gerektiğini belirterek, hiç bir Fransız bankasının iflas riski taşımadığını, ciddi bir sıkıntıya sürüklenmediğini ifade etti.AB Maliye Bakanları’nın toplantısında, mevduat güvencesinde minimum limitinin ne kadar olacağı konusunda uzun tartışmalar yaşandı. Fransa önderliğindeki üye ülkeler mevduat güvencesinin en az 100 bin Euro olması için büyük çaba harcadı. İspanya Maliye Bakanı bu durumu şu sözlerle açıkladı: "Bizim de dahil olduğumuz üye ülkelerin çoğunluğundan oluşan bir grup, minimum seviyenin 100 bin Euro olması konusunda hemfikirdi. Ancak, mevduat sigortasını en az 100 bin Euro’ya çıkarma yükümlülüğünün Doğu Avrupalı üyeleri zor durumda bırakabileceği gerekçesiyle bu limit, 50 bin Euro olarak belirlendi."Son 2 hafta içinde küresel finansal krizin çökerttiği birçok bankayı devlet destekleriyle yaşatmayı tercih eden AB üyeleri, banka kurtarmalarında uygulanacak ilkeleri belirledi. Lüksemburg’da toplanan AB ekonomi ve maliye bakanları tarafından alınan kararlarda, "bankalara müdahalenin zamanında yapılması ve devlet desteğinin ilke olarak geçici bir süreyi kapsaması" isteniyor."AB’nin vergi verenlerin çıkarlarının takipçisi olacağı" vurgulanan kararlarda, bankaların mevcut ortaklarının "müdahaleden kaynaklanan sonuçları (zararları) paylaşmaları gereklidir" deniliyor.Kurtarma operasyonu geçiren bankaların yeni yönetimlerinin hükümetler tarafından atanacağı belirtilen kararlarda, banka yönetimlerinin aşırı kazanç sağlamalarına izin verilmemesi talep ediliyor.AB’nin "banka kurtarma ilkeleri" arasında "Rakip kurumların yasal çıkarlarının korunması" ve "olumsuz yan etkilerden kaçınılmasına" yer veriliyor.AB ayrıca çok uluslu finans kurumlarının kurtarılmasında, üye ülkeler arasında hızlı koordinasyon sağlanması çağrısında bulunuyor.İspanya Başbakanı Jose Luis Rodriguez Zapatero, mali sektöre destek amacıyla 30 milyar Euro’luk fon kuracaklarını açıkladı. Zapatero, fonun gerekirse 50 milyar avroya çıkarılabileceğini söyledi. Zapatero, ülkesinde bankaların mevduat güvencesini 100 bin Euro’ya yükselteceğini de bildirdi.RUS borsalarında önceki gün yaşanan yüzde 15’lik düşüşün ardından ara verilen işlemlere dün öğleden sonra yeniden başlanırken, Rusya Devlet Başkanı Medvedev de, krizden en fazla etkilenen bankacılık sektörüne, ilave 36 milyar dolarlık kredi sağlanması talimatı verdi. Medvedev, toplantıdan sonra yaptığı açıklamada, "Çalışmamızın tek amacı gerekli kararları mümkün olduğunca hızlı şekilde almak. Hızın şu anda hiçbir fiyatı yok" dedi.