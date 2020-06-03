ABD, 'dijital hizmet vergileri' hakkında inceleme başlattı: Süreç, Türkiye'ye ek gümrük vergileri uygulanmasına sebep olabilir

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ABD, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu ülkelerin uyguladığı dijital hizmet vergileri hakkında soruşturma başlattı.

Bu incelemenin ABD'nin dijital hizmet vergisi uygulayan ülkelere ek gümrük vergisi uygulanması ve ticaret ilişkilerinin hasar görmesiyle sonuçlanabileceği konuşuluyor.

ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, ticaret yaptığımız birçok ülkenin ABD merkezli şirketlere vergi konusunda adaletsizce muamele yaptığını düşünüyor. Şirketlerimizi ve çalışanları herhangi bir ayrımcılıktan korumak için her türlü hamleyi yapmaya hazırız" dedi.

Reuters'ın aktardığına göre bu vergiler Google ve Facebook gibi şirketlerin temelde sağladığı hizmetlerden daha çok vergi almak için kullanılıyor.

Britanya, İtalya ve Brezilya da dijital hizmet vergileri uygulayan ülkeler arasında bulunuyor.