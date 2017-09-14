ABD devlet dairelerinde Kaspersky yazılımlarını yasakladı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) çarşamba günü yayınladığı bir tebliğ ile ülkedeki kamu kuruluşlarındaki bilgisayar ve sağlayıcılarda kullanılan Kaspersky Lab yazılım ürünlerini yasakladı ve sistemlerden kaldırılmalarını istedi.

Rusya menşeli bir şirket olan Kaspersky Lab'in Moskova'nın muhtemel siber saldırılarına karşı korunmasız olabileceği gerekçesiyle alınan karar, böyle bir eylem gerçekleşmesi durumunda ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit edebilecek olması dolayısıyla yürürlüğe kondu.

İç Güvenlik Bakanlığı'nın (DHS) tüm federal birimlere gönderdiği tebliğ uyarınca bilişim sistemlerinde bulunan tüm Kaspersky ürünleri 30 gün içerisinde tespit edilecek ve 90 güne kadar kullanımdan kaldırılacak.

DHS'nin tebliğ ile birlikte gönderdiği açıklamasında kurumun, "Kaspersky'nin Rus istihbarat ve diğer hükümet birimleri ile bağlarının olmasından endişe duyduğu ve Rus yasaları uyarınca bu ülkedeki istihbarat servislerinin şirketten destek talep edebileği ya da bu desteği zorunlu tutabileceği” belirtildi.

Kaspersky'den yanıt

Yapılan tebliğ üzerine yazılı bir açıklama yapan yazılım şirketi iddiaları reddetti ve karar alıcıların Rusya'daki veri paylaşım yasalarını yanlış yorumladıklarını ve bu yasaların sadece iletişim hizmetleri üzerinde bir geçerliliği olduğunu hatırlattı.

Şirket kararla ilgili yazılı açıklamasında, "Hiçbir kişi ya da kurum tarafından herhangi bir somut delil sunulmamakla birlikte, suçlamaların hepsi yanlış iddialar ve gerçeği yansıtmayan varsayımlara dayandırılmaktadır” ifadesini kullandı.

Ancak DHS, Kaspersky'ye iddialara yazılı bir yanıt verebileceği fırsatı tanıdığını belirtti. Kurum buna ek olarak karardan etkilenen diğer şirketlerin de kendilerini bilgilendirebileceğini kaydetti.

Gerileyen Rusya-ABD ilişkileri

Yayınlanan tebliğ aynı zamanda ABD Başkanı Donald Trump'ın görevi devraldığı Ocak ayından bu yana kademeli olarak gerileyen iki ülke ilişkilerine yeni bir olumsuz gelişme olarak eklendi.

Trump'ın, Kasım 2016'daki ABD Başkanlık seçimlerinde Vladimir Putin tarafından desteklendiği ve hatta seçimlere Rusya'nın doğrudan müdahale etmesi sonucu seçildiği iddiaları ülkede halen tartışma konusu.

Trump birçok kez Putin ile iyi ilişkiler kurmak istediğini ve kendisiyle işbirliği içinde hareket etmeyi hedeflediğini belirtmiş, ancak son aylarda özellikle tarafların, birbirlerinin diplomatik personellerini hedef alan adımlar atması sonucu iki ülkenin ilişkileri gerilemeye başlamıştı.