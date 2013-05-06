ABD dev siber saldırıya hazırlanıyor

ABD İç güvenlik Bakanlığı, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da bulunan hacker’ların bir araya gelerek ABD’nin üst düzey hükümet kurumlarına saldırı hazırlığı yaptığını duyurdu. Bakanlık, cihatçı ve radikal grupların, saldırılarda Anonymous’tan destek alabileceği belirtti.

Washington Times gazetesinin haberine göre, OpUSA adını taşıyan operasyon, İç Güvenlik Bakanlığı tarafından şirketlere dağıtılan bir bildiriyle duruyuldu. Bildirinin, güvenlik uzmanı ve blogger Brian Krebs tarafından ilk kez internete sızdırıldığı ifade edildi.

İç Güvenlik Bakanlığı taradından yayımlanan uyarı niteliğindeki bildiride, ‘OpUSA’in ABD’deki interneti geçici olarak tehdit edecek, kısıtlı bir tehdit oluşturduğunu, hacker’ların internet sitelerini geçici olarak kullanılmaz hale getirmeye veya kapatmaya çalışacağı’ belirtildi.

Bildiride, ‘siber saldırı operasyonunda yer alacak hacker’ların bir kısmının çok amatör düzeyde yeteneğe sahip olduğu’ ifade edildi.

OpUSA’in tehdit seviyesi çok yüksek olmada da, operasyonda birçok cihatçı ve radikal İslamcı grubun bir araya gelecek olmasının teklike oluşturduğu belirtildi.

Siber saldırıların, El Kaide ve radikal İslamcı materyallere yer veren sitelerin moderatörleri tarafından desteklendiği, Pastebin gibi hacker’ların kullandığı metin paylaşma sitelerinde de çağrılar yapıldığı belirtildi.

Tehdit derecesi artabilir

İç güvenlik Bakanlığı, internette yapılan birlik çağrılarıyla, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki radikal İslamcı örgütlerin, ABD’nin üst düzey kurumlarına yapılacak siber saldırı için motive olduklarını ifade etti.

Bildiride, kamuya yapılacak yeni bildirilerin, ‘yapılacak saldırıların işbirliği içinde mi olacağı yoksa belli örgütlerin adına mı yapılacağı’ konusunda belirleyici olacağı belirtildi.

Yapılan uyarıda, OpUSA’in medyada geniş yer bulması halinde, daha yetenekli hacker’ların da saldırıda yer almak isteyebileceği uyarısı yapıldı.

ABD, başta bankaları olmak üzere Eylül 2012’den bu yana birçok siber saldırıya maruz kalmış, radikal İslamcı grupların arkasında bulunduğu düşünülen saldırıların İran rejimiyle ilgisi olduğu öne sürülmüştü.

Federal Soruşturma Bürosu (FBI), geçtiğimiz ay yayımladığı raporda, Eylül 2012’den bu yana 200 farklı saldırıda 46 ABD kurumunun hedef alındığını belirtti.