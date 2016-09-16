ABD, Deutsche Bank’tan 14 milyar dolar istedi

ABD hükümeti "2008 yılındaki küresel krizin başlangıcındaki hatalı kredi verme tutumu" iddiasıyla Deutsche Bank'tan 14 milyar dolar tazminat ödemesini istedi. Bankanın hisseleri bu haberin ardından sert düştü.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD Adalet Bakanlığı 2008 yılında ortaya çıkan mortgage krizinde müşterilerine hatalı mortgage kredileri sattığı için Deutsche Bank’ın 14 milyar dolar tazminat ödemesini istedi.Bu gelişmeden sonra Deutsche Bank’ın hisseleri yüzde 8 düştü.

Bankadan konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Deutsche Bank bu iddiaları kabul etmemektedir. Taraflar arasında pazarlıklar başlamıştır” açıklamasında bulundu.2014 yılında bakanlık Citigroup’tan 2008 krizi için 12 milyar dolar istemiş pazarlıklar sonrasında miktar 7 milyar dolara düşmüştü.

Deutsche Bank 2008 krizindeki tutumu için daha önce 1.9 milyar dolar tazminat ödemişti.

Bu arada, Deutsche Bank’ın ödemesi istenen 14 milyar dolarlık tazminat, Türkiye'nin 2015 yılı ihracat rakamının yüzde 10'una denk geliyor.