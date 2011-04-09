-ABD DERİN NEFES ALDI WASHINGTON (A.A) - 09.04.2011 - ABD Kongresi, federal hükümetin bütçe yasa tasarısı üzerinde taraflar arasında varılan anlaşmanın ardından, federal hükümetin kapanmasını önlemek için bir haftalık geçici bir harcama tasarısını geçirdi. Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi de, kısa süreli tasarıya nihai onayı verdi. Tasarı, ABD Başkanı Barack Obama'nın imzasının ardından yasalaşacak. ABD'de 30 Eylül'de dolacak olan mali yılın geri kalan bölümünde federal hükümetin 38 milyar dolar civarında harcama kesintisiyle fonlanmasını öngören bütçe tasarısının ise gelecek hafta Kongre'ye sunulması bekleniyor. Bütçe üzerinde uzun süredir yürütülen müzakerelerde, Obama ve Kongre'deki her iki partinin liderleri arasında kısa bir süre önce anlaşmaya varılmıştı. Ülkede 15 yıldan sonra ilk kez hükümet kurumlarını kapanma tehlikesiyle karşı karşıya bırakan uzlaşmazlık, bu durumun yaşanmaması için son süre olan 8 Nisan'ı 9 Nisan'a bağlayan geceyarısına yaklaşık bir saat kala çözülmüş, böylece, harcama yetkisi olmadığından dolayı federal hükümetin kapanmasına ve 800 bin çalışanın işinden olmasına yol açabilecek bir krizin önüne geçilmişti. Federal hükümetin harcama yetkisi teknik olarak bu geceyarısı doldu, ancak Kongre'de geçici tasarının onaylanmasıyla birlikte, Beyaz Saray Bütçe Direktörü Jack Lew, federal kurumlara faaliyetlerini normal şekilde sürdürmeleri talimatı verildiğini bildirdi.