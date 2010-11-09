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Dünya

ABD: ''DERİN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK'' WASHINGTON (A.A)

09 Kasım 2010 00:12

-ABD: ''DERİN HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIK'' WASHINGTON (A.A) - 08.11.2010 - ABD Dışişleri Bakanlığı, Kudüs Belediyesinin bin 300'den fazla konutun inşaatına onay vermesiyle ilgili olarak ''derin hayal kırıklığına uğradığını'' açıkladı. Bakanlık sözcüsü Philip Crowley, ''Doğu Kudüs'ün hassas bölgelerinde yeni inşaatlar yapılmasıyla ilgili planların ilanından derin hayal kırıklığına uğradık. Bu haber, taraflar arasındaki doğrudan müzakerelere yeniden başlama yönündeki çabalarımıza ters düşmektedir'' ifadesini kullandı. Sözcü, konunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ın perşembe günü New York'taki görüşmesi sırasında gündeme geleceğini de belirtti. Kudüs Belediyesi, bin 300'den fazla konut inşaatına izin vermiş, Filistinli baş müzakereci Saib Erakat da ''Netanyahu'nun müzakereleri ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu'' söylemişti.

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