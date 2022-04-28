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ABD’den Türkiye’ye Takas Teşekkürü: Filmlerdeki gibi değiş tokuş edildi

Rusya ve ABD arasındaki mahkum takası, Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerçekleşti

28 Nisan 2022 00:00

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya ve ABD arasındaki mahkum takasında Türkiye’nin rolü için teşekkür etti. Trevor Reed’in babası Joey Reed CNN’e yaptığı açıklamada takasın Türkiye’de gerçekleştiğini söylemiş, “Amerikan uçağı Rus uçağının yanına yanaştı. Mahkumları eş zamanlı olarak filmlerdeki gibi değiş tokuş ettiler” demişti.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Jake Sullivan, “Trevor Reed’i karşılarken Türkiye’ye onun eve güvenli dönüşünü mümkün kılmakta üstlendiği rol için müteşekkiriz. Türk ortaklarımızın bu önemli konudaki yardımını takdir ediyoruz” ifadesini kullandı.

"Filmlerdeki gibi değiş tokuş ettiler"

VOA'nın haberine göre, yaklaşık üç yıldır Rusya’da hapiste olan eski deniz piyadesi Trevor Reed ve Connecticut’ta uyuşturucu kaçakçılığı suçundan aldığı 20 yıl hapis cezasını çeken Rus pilot Konstantin Yaroşenko, iki ülke arasındaki anlaşma kapsamında Türkiye’de takas edilmişti.

Trevor Reed’in babası Joey Reed CNN’e yaptığı açıklamada takasın Türkiye’de gerçekleştiğini söylemiş, “Amerikan uçağı Rus uçağının yanına yanaştı. Mahkumları eş zamanlı olarak filmlerdeki gibi değiş tokuş ettiler” demişti.

Redd, içkili halde iki polis memuruna saldırmakla suçlandı

ABD Başkanı Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Reed’in serbest kalmasından duydukları memnuniyeti dile getirirken Rusya’da casusluk suçlamasıyla tutuklu bir diğer Amerikalı deniz piyadesi Paul Whelan’ın da bırakılması için çabalarının sürdüğünü belirttiler.

ABD’nin Teksas eyaleti doğumlu 30 yaşındaki Reed, Rusya’nın başkenti Moskova’da içkili halde iki polis memuruna saldırarak hayatlarını tehlikeye atma suçlamasıyla 2019 yılından bu yana tutuklu bulunuyordu. Washington yönetimi suçlamayı “saçma bir oyun” olarak nitelendirmişti.

Rus pilot Yaroşenko 2010 yılında ABD’ye kokain sokmakla suçlanmıştı

ABD Başkanı Joe Biden haberi Reed’in ailesiyle paylaştığını açıkladı. Biden, takas konusunda Rusya’yla yürütülen müzakerelerin ayrıntılarını ise paylaşmadı. Reed ailesi de yaptıkları yazılı açıklamada, Başkan Biden’a ve aracı olan herkese teşekkür ederek, “985 gündür bir kabusun içinde yaşıyorduk. Başkan bu yaptığıyla Trevor’ın hayatını kurtarmış olabilir’’ dedi.

Takas karşılığında 2010 yılında ABD’ye kokain sokmak suçlamasıyla tutuklanan Rus pilot Yaroşenko da Rusya’ya iade edildi. Yaroşenko 2010 yılında ABD Özel Kuvvetleri’nce Batı Afrika ülkesi Liberya’da gözaltına alınmıştı. Rusya, Yaroşenko’nun takas edilmesiyle ilgili ilk önerisini ABD’ye 2019 yılının Temmuz ayında yapmıştı.

"Paul Whelan için de girişimler sürecek"

ABD Başkanı Biden, casusluk suçlamasıyla Rusya’da tutuklu bulunan Paul Whelan’ın da eve dönmesi için girişimlerini sürdüreceklerini söyledi.

Amerikalı kadın basketbol oyuncusu Brittney Griner de yaklaşık 2 aydır Rusya’da tutuklu bulunuyor.

Griner de havalimanında çantasında uyuşturucu madde yakalandığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı. Griner, suçlu bulunması durumunda 10 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya.

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