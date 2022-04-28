ABD’den Türkiye’ye Takas Teşekkürü: Filmlerdeki gibi değiş tokuş edildi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Rusya ve ABD arasındaki mahkum takasında Türkiye’nin rolü için teşekkür etti. Trevor Reed’in babası Joey Reed CNN’e yaptığı açıklamada takasın Türkiye’de gerçekleştiğini söylemiş, “Amerikan uçağı Rus uçağının yanına yanaştı. Mahkumları eş zamanlı olarak filmlerdeki gibi değiş tokuş ettiler” demişti.

Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Jake Sullivan, “Trevor Reed’i karşılarken Türkiye’ye onun eve güvenli dönüşünü mümkün kılmakta üstlendiği rol için müteşekkiriz. Türk ortaklarımızın bu önemli konudaki yardımını takdir ediyoruz” ifadesini kullandı.

"Filmlerdeki gibi değiş tokuş ettiler"

VOA'nın haberine göre, yaklaşık üç yıldır Rusya’da hapiste olan eski deniz piyadesi Trevor Reed ve Connecticut’ta uyuşturucu kaçakçılığı suçundan aldığı 20 yıl hapis cezasını çeken Rus pilot Konstantin Yaroşenko, iki ülke arasındaki anlaşma kapsamında Türkiye’de takas edilmişti.