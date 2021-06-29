ABD'den Türk yetkililere çağrı: LGBTQI+ bireyler dahil olmak üzere herkesin temel haklarına saygı duyun

T24 Dış Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı, İstanbul'da LGBT Onur Yürüyüşü'ne izin verilmemesi ve Beyoğlu'nda toplananlara müdahale edilmesinden bir gün sonra Türk yetkililere "herkesin temel özgürlüklerine saygı gösterme" çağrısında bulundu.

Twitter üzerinden bir paylaşımda bulunan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, "İstanbul'da son zamanlarda ifade özgürlüğü ve barışçıl toplanmaya yönelik önlemelerden endişe duyuyoruz" yazdı.

Price, "İnsan haklarını teşvik etmeye bağlılığımızı sürdürüyoruz ve Türk yetkililere LGBTQI+ bireyler dahil olmak üzere herkesin temel özgürlüklerine saygı gösterme çağrısı yapıyoruz" yazdı.