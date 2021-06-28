ABD’den Suriye-Irak sınırında hava harekatı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı (Pentagon), Amerikan ordusunun Irak-Suriye sınırında, İran yanlısı milislerin kontrolünde olduğu belirtilen bazı hedeflere hava saldırısı düzenlediğini duyurdu. ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü John Kirby, söz konusu harekatın Başkan Joe Biden'ın direktifi doğrultusunda, geçen aylarda bölgedeki Amerikan hedeflerine yönelik saldırılara cevaben gerçekleştirildiğini bildirdi.

Bölgedeki aktivistlere göre, ABD'nin hava saldırısında en az beş milis hayatını kaybetti. Operasyon ile ilgili detayları da paylaşan Kirby, sınır hattının Suriye'de tarafında iki, Irak'ta ise bir hedefin bombalandığını ve vurulan bu hedefler arasında, İran yanlısı Şii Hizbullah Tugayları'na ait bir cephanelikle, komuta merkezleri bulunduğunu dile getirdi.

Pentagon, Hizbullah Tugayları'nı Irak'taki ABD personeline yönelik İHA (insansız hava aracı) saldırılarından ve bu ülkedeki bazı tesislerin vurulmasından sorumlu tutuyor.

Pentagon sözcülüğünden yapılan açıklamada, Başkan Biden'ın İran yanlısı milislerin Irak'taki Amerikan hedeflerini vurmalarını engellemek için bu askeri operasyonun emrini verdiği ve böylece, "ABD personelini korumak için harekete geçeceğini gösterdiği" ifade edildi.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA'ya göre ABD'nin operasyonunda bir de çocuk hayatını kaybederken üç kişi de yaralandı.

Biden döneminde ikinci operasyon

Joe Biden ABD Başkanı olarak göreve başladığı ocak ayından bu yana ABD'nin Irak'taki sivil ve askeri personeline yönelik onlarca saldırı düzenlendi. Washington bu saldırılardan İran yanlısı Hizbullah Tugayları'nı sorumlu tutuyor. Bölgede bulunan ve Irak ordusuna, 2014 yılından bu yana IŞİD'e karşı mücadelesinde destek veren İran'a yakın gruplar, ABD öncülüğündeki koalisyonun bölgede bulunmasına karşı çıkıyor. ABD'nin halihazırda Irak'ta yaklaşık 2 bin 500 askeri mevcut.

Biden'ın başkanlık döneminde, daha önce de şubat ayında Suriye'nin doğusundaki hedeflere hava saldırısı düzenlenmiş ve Suriye İnsan Hakları Gözlemevi'nin açıklamasına göre bu saldırıda en az 20 milis hayatını kaybetmişti. Pentagon ise söz konusu saldırının, daha önce Irak'ta düzenlenen ve bir sivilin hayatını kaybettiği, bir ABD askerinin de yaralandığı füze saldırısına cevaben gerçekleştirildiğini bildirmişti.