ABD'den Sudan'daki protestolara ilişkin açıklama

ABD yönetimi, Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması için ülke genelinde eylem yapan protestocuların tutuklanması ve şiddet uygulanmasından endişe duyduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Robert Palladino, Sudan hükümetine, protestolarda yaşanan şiddet olayları hakkında soruşturma açması çağrısında bulundu.

Palladino, Sudan'da yaklaşık bir aydır devam eden hükümet karşıtı protestolara ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamasında, "ABD, Sudan'da dört haftadır devam eden protestolarda artan tutuklamanın yanı sıra yaralanan ve öldürülen insan sayısının artmasından endişe duyuyor. ABD, Sudan halkının siyasi ve ekonomik reform taleplerini dile getirmek için barışçıl bir şekilde toplanmasına destek veriyor, Sudan güvenlik güçleri tarafından protestoculara karşı ateş açılmasını ve aşırı göz yaşartıcı gaz kulanılmasını şiddetle kınıyor." ifadelerini kullandı.

ABD ve Sudan arasında daha sağlıklı bir ilişki kurulabilmesi için, Sudan hükümetinin siyasi reform ve insan haklarına saygı konusunda daha kararlı olması gerektiğini belirten Palladino, "(Sudan) Hükümetine, protestocuların ölüm ve yaralanmaları hakkında güvenilir ve bağımsız bir soruşturma açması için çağırıda bulunuyoruz." dedi.

Ne olmuştu?

Sudan'daki gösteriler 19 Aralık'ta hükümetin ekmek fiyatlarına zam yapmasının ardından Nil kıyısındaki Atbera ve Port Sudan kentlerinde başladı. Sudan Devlet Başkanı Ömer el-Beşir'in görevi bırakması talebiyle devam eden protestolar tüm ülkeye yayıldı.

Sudan hükümetinin verilerine göre, gösterilerde 26 kişi hayatını kaybederken Uluslararası Af Örgütü ise ölü sayısının 40'a ulaştığını ifade ediyor.